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Испания собралась закупить у России рекордное количество газа

El Mundo: Испания по итогам 2023 года закупит у России рекордное количество газа

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РИА Новости

Объемы поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию по итогам этого года могут достичь рекордных показателей. Об этом пишет газета El Mundo.

По данным газеты, в 2018 году на Москву приходилось всего 2,4% от общего объема поставок газа в Мадрид. Согласно статистике энергетической компании Enagas, с января по октябрь этого года Россия заняла третье место по объемам поставок СПГ в Испанию, а зависимость Мадрида от Москвы как экспортера за пять лет выросла в шесть раз.

В 2023 году королевство импортировало из России эквивалент 60 770 ГВт⋅ч СПГ против 42 453 ГВт⋅ч в прошлом году (рост примерно на 43%).

В Испании сейчас работает шесть заводов по регазификации. Два года назад из-за дипломатической напряженности между Алжиром и Марокко был закрыт газопровод Магриб — Европа, по которому топливо направлялось в Испанию.

В «Газпроме» 28 ноября заявили, что Россия может попасть в первую тройку крупнейших мировых производителей сжиженного природного газа. До этого газета Telegraph писала, что несмотря на антироссийские санкции, страны Европы за 2023 год импортировали российского СПГ на сумму €6,1 млрд — более половины всего экспорта из РФ.

Ранее сообщалось, что США намерены в два раза снизить доходы России от продажи энергоресурсов, включая газ и нефть.

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