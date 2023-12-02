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Банк России сообщил о сокращении наличных на руках россиян

ЦБ: в РФ объем наличных денег в обращении снизился на 318,2 млрд рублей в ноябре

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Мария Девахина/РИА Новости

Объем наличных денег в обращении в РФ в ноябре снизился на 318,2 млрд руб. — это максимальное сокращение с мая прошлого года. Об этом следует из данных Банка России, которые были проанализированы РИА Новости.

Агентство отмечает, что наличность сокращается уже третий месяц подряд. В октябре снижение составило 150,7 млрд руб.., в сентябре — 21,6 млрд руб.

До этого сокращение наличных денег происходило в январе 2023 года: объем средств «под подушкой» уменьшился на 214,5 млрд руб., но эта динамика является типичной для начала года.

А вот «внесезонное» сокращение наличности в обращении, которое не было связано с январскими праздниками, в прошлый раз ЦБ РФ фиксировал в марте-мае прошлого года года, когда физические лица активно пополняли банковские вклады с ростом ключевой ставки ЦБ России.

В целом в 2022 году объем наличных в обращении вырос в РФ на 2,24 трлн руб.

До этого сообщалось, что объем наличных денег в обращении в октябре 2023 года упал на 150,7 млрд рублей.

Ранее банк ВТБ сообщал, что россияне разместили на вкладах и счетах в банках 41,4 трлн рублей.

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