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Аналитик cпрогнозировал повышенный спрос россиян на валюту до середины декабря

Аналитик Журавлев предрек повышенный спрос россиян на валюту до середины декабря

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Алексей Никольский/РИА Новости

До середины декабря будет наблюдаться повышенный спрос россиян на наличные доллары и евро. Такой прогноз «Газете.Ru» дал начальник отдела инвестиционной аналитики «Ренессанс Банка» Павел Журавлев.

«На фоне ограниченного предложения бумажной валюты в России можно ожидать, что большинство планирующих провести новогодние праздники за границей уже приняли решение о приобретении необходимого объема валюты. Поэтому возможен повышенный спрос на бумажную валюту до середины декабря и его постепенное снижение в последнюю предновогоднюю декаду», — пояснил аналитик.

Он посоветовал распределить приобретаемый объем долларов и евро на несколько сделок внутри месяца. Это лучше сделать с точки зрения минимизации риска покупки валюты по максимально невыгодному курсу, уточнил эксперт.

«Учитывая, что текущее соотношение поступающих от экспорта и выплачиваемых за импорт объемов валют близко к паритету, курс рубля по отношению к доллару и евро может испытывать сильные краткосрочные колебания в зависимости от того, в какие именно моменты времени участники валютного рынка принимают решение о заключении сделок», — сказал Журавлев.

Что будет с курсами доллара и евро в декабре — в материале «Газеты.Ru».

Ранее инвестстратег спрогнозировал курс доллара на ближайшее время.

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