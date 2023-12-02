Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Запад требует от ряда стран усилить санкции против России

Reuters: США, Британия и ЕС давят на ряд стран в связи с санкциями против России

close
100%
Depositphotos

США, Европейский союз и Великобритания оказывают давление на Либерию, Маршалловы острова и Панаму в связи с санкциями, которые были введены против России. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источник.

По информации агентства, Запад требуют от этих трех государств усилить надзор за судами под их флагами, чтобы убедиться, что они не перевозят российскую нефть, продаваемую по ценам выше предельных.

25 ноября сообщалось, что несколько стран Евросоюза попросили смягчить предложения по санкциям против России. Руководство блока призывает запретить импортерам перепродавать РФ полупроводники и другие «высокоприоритетные» товары, а также обязать компании откладывать деньги на депозит для перевода Украине. Противники мер сомневаются в их законности и просят сократить список попадающих под ограничения товаров. Подробности — у «Газеты.Ru».

До этого директор Центра энергетических исследований Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий Вячеслав Кулагин заявил, что Запад сам помогает Москве обходить свои же санкции, поскольку не имеет выбора.

Ранее Путин назвал санкции против России безумными и бездумными.

Все новости на тему:
Санкции против России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий