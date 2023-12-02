Запад требует от ряда стран усилить санкции против России

США, Европейский союз и Великобритания оказывают давление на Либерию, Маршалловы острова и Панаму в связи с санкциями, которые были введены против России. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источник.

По информации агентства, Запад требуют от этих трех государств усилить надзор за судами под их флагами, чтобы убедиться, что они не перевозят российскую нефть, продаваемую по ценам выше предельных.

25 ноября сообщалось, что несколько стран Евросоюза попросили смягчить предложения по санкциям против России. Руководство блока призывает запретить импортерам перепродавать РФ полупроводники и другие «высокоприоритетные» товары, а также обязать компании откладывать деньги на депозит для перевода Украине. Противники мер сомневаются в их законности и просят сократить список попадающих под ограничения товаров. Подробности — у «Газеты.Ru».

До этого директор Центра энергетических исследований Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий Вячеслав Кулагин заявил, что Запад сам помогает Москве обходить свои же санкции, поскольку не имеет выбора.

Ранее Путин назвал санкции против России безумными и бездумными.