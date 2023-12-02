Путин разрешил «Лукойлу» купить акции компании «ЭЛ5-Энерго»

Президент России Владимир Путин разрешил «Лукойлу» совершить сделку по приобретению акций энергетической компании «ЭЛ5-Энерго», которые принадлежат UROC Limited. Соответствующее распоряжение размещено на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, «Лукойлу» разрешается совершить сделку по покупке «2 618 132 410 обыкновенных акций публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго», принадлежащих ЮРОК ЛИМИТЕД (UROC LIMITED)».

Таким образом, «Лукойл» разрешили выкупить долю UROC в «ЭЛ5-Энерго» в 7,4%.

По данным «ЭЛ5-Энерго», «Лукойлу» принадлежит 56,44% в компании. Таким образом, доля нефтяной компании может вырасти до 63,84%.

До этого в Болгарии снова потребовали от завода «Лукойла» отказаться от российской нефти.

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