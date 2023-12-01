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Правительство Молдавии утвердило проект бюджета на 2024 год

Кабмин Молдавии: утвержден проект бюджета на 2024 год с дефицитом в $880 млн

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Shutterstock

Правительство Молдавии утвердило проект бюджета на 2024 год с дефицитом в размере 15,5 млрд леев ($880 млн). Об этом пишет ТАСС.

Предполагается, что доходы бюджета будут увеличены на 1,3% до 66,6 млрд леев ($3,7 млрд), а расходы — 82,2 млрд леев ($4,6 млрд), что на 2,2% ниже, чем годом ранее.

Отмечается, что 55% дефицита будет покрыто за счет займов, а еще 15% — за счет грантов.

Проект предусматривает рост оборонных расходов страны на 15% до $102 млн. Они составят 0,53% ВВП страны. Также проект бюджета предполагает увеличение зарплат и пенсий.

До этого глава МИД Молдавии Нику Попеску заявил, что использует министерскую встречу ОБСЕ в Северной Македонии для того, чтобы призвать РФ к выводу войск из Приднестровья на встрече ОБСЕ.

Как отметил Попеску, он обсудил этот вопрос с несколькими министрами стран-членов Евросоюза, включая Румынию, Испанию, Чехию, Данию и Францию на встрече 29 ноября. Глава МИД Молдавии добавил, что Кишинев выступает за исключительно мирное решение приднестровского конфликта.

Ранее власти Молдавии призвали уйти в отставку, чтобы избежать конфликта.

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