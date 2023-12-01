Российские атомные технологии востребованы для решения климатических задач

Странам-участницам конференции СОР (Конференция сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата) необходимо забыть о противоречиях и продолжать искать пути решения климатических проблем, заявила заместитель директора Проектного центра по энергопереходу и ESG Сколтеха Ирина Гайда в рамках организованного Росатомом круглого стола, посвященного актуальности климатической повестки в России.

«Все то время, пока идут климатические переговоры, антропогенные выбросы парниковых газов продолжают расти. Но, несмотря на сильно меньшую скорость изменений, чем та, которую хотят видеть климатологи, диалог, который ведется на COP, очень важно продолжать, несмотря на все противоречия, существующие между странами», — выразила уверенность она.

Как отметил заведующий лабораторией прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, профессор Борис Ревич, в климатической повестке много неопределенности.

По его словам, изменение климата подразумевает не потепление, а «климатические качели» – более суровые морозы, более сильную жару, более нестабильный климат, увеличение количества осадков и бОльшее количество дней с экстремальной температурой.

«Изменение климата идет гораздо быстрее, чем прогнозируют наши коллеги-геофизики и другие специалисты. До сих пор и, я думаю, в ближайшие 20-30 лет, мы вряд ли научимся строить модели, которые учитывают влияние мирового океана. С другой стороны, на климатическую систему давят политические события в мире, проблемы нехватки энергоресурсов, проблемы возврата к угольной генерации», — сказал он.

По словам директора департамента устойчивого развития госкорпорации «Росатом» Полины Лион, востребованность российских атомных технологий для решения климатических задач продолжает расти.

«В отличие от предыдущих конференций ООН по климату, на COP28 наша бизнес-повестка и запрос на встречи для переговоров перевесили повестку для продвижения наших продуктов в атомной энергетике. Бизнес начал понимать, как эту площадку использовать», — добавила она.

При этом, по словам Лион, минимальный уровень выбросов атомной энергетики подтвержден не только расчетами Росатома, но и независимыми международными экспертами. «Атом – безусловная составляющая глобального энергоперехода наряду с ветро- и солнечной генерацией», - подчеркнула она.

В этом году в рамках Конференции по изменению климата, которая проходит в Дубае, Росатом представит свои решения в области малых АЭС. Напомним, Россия построила первую в мире плавучую атомную станцию, которая с конца 2019 года снабжает электричеством город Певек на Чукотке. Сейчас в России строятся модернизированные плавучие энергоблоки для освоения месторождений полезных ископаемых на Чукотке и первая в мире современная наземная АЭС малой мощности в Якутии.

Конференция ООН по вопросам изменения климата — крупнейший форум, акцентирующий внимание на проблемах климатической повестки, а также высший орган переговорного процесса для реализации положений Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), Киотского протокола (КП) и Парижского соглашения (ПС (организация запрещена в России)).