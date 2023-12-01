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Инвестстратег спрогнозировал курс доллара на ближайшее время

Инвестстратег Бахтин: в ближайшее время доллар будет стоить 90-91 рубль

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

В ближайшее время доллар будет стоить 90-91 рубль. Такой прогноз «Газете.Ru» дал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«Доллар в пятницу протестировал уровни выше 90 рублей. Российская валюта умеренно отступает, и этот сценарий был вполне ожидаем. Налоговый период завершился. В курс доллар-рубль начинает транслироваться спад нефтяных цен минувшего месяца, постепенно активизируется предновогодний спрос на валюту со стороны населения. Кроме того, отметим усиление позиций доллара – индекс доллара DXY (показывает отношение американской валюты к другим мировым валютам. — Ред.) оттолкнулся от локальных минимумов, вернувшись выше 103 пунктов», — отметил эксперт.

Он уточнил, что эффект жесткой политики ЦБ РФ по ключевой ставке и обязательные продажи на внутреннем рынке большей части экспортной выручки сдерживают резкое ослабление курса рубля.

«В ближайшее время доллар может найти баланс на уровне 90-91 рубль, при этом сильные движения как в одну, так и в другую сторону маловероятны», — заключил Бахтин.

По данным Мосбиржи на 14:07 мск, доллар стоит 90,1053 рубля. Американская валюта подорожала на 65,28 копейки по сравнению с уровнем закрытия торгов четверга.

Ранее «Газета.Ru» назвала сумму, которая позволит жить только на проценты со вклада.

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