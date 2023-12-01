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В ЦБ внесли изменения в эксперимент по исламскому банкингу

«Ведомости»: для участников эксперимента по исламскому банкингу введут анкеты

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Shutterstock

Банк России принял решение заменить для участников эксперимента по исламскому банкингу отчетность на ежеквартальное анкетирование. Об этом пишут «Ведомости».

О нововведении изданию сообщил директор департамента небанковского кредитования ЦБ Илья Кочетков. По его словам, руководство регулятора придумало такой формат, чтобы не отпугивать участников недавно начавшегося эксперимента.

Кочетков заявил, что сейчас по данному вопросу на рынке существуют разные мнения, но лично он настаивает на полной ликвидации отчетности.

Эксперимент по внедрению исламского банкинга начался в Башкирии, Дагестане, Татарстане и Чечне с 1 сентября 2023 года. Он рассчитан на два года с возможностью продления сроков и расширения географии участников.

Глава комитета Госдумы по финансовом рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал, что закон об исламском банкинге позволит привлечь в Россию до $14 млрд инвестиций.

Ранее сообщалось, что ЦБ может ужесточить проверку россиян, которые берут онлайн-займы.

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