Казначейство посчитало предварительные убытки «Почты России»

Убытки «Почты России» оцениваются в 24,5 млрд рублей. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на итоги аудита Федерального казначейства.

Причиной глобальных финансовых потерь стали внутренние причины убыточности группы, которые стали следствием неэффективных решений со стороны управленцев, пишет издание.

Также неэффективная организация розничного бизнеса и невыполнение плана продаж привели к недополучению прибыли в 10,2 млрд рублей. Еще одной причиной убытков стал рост фонда оплаты труда аппарата управления на 13 и дочерних компаний группы на 186%, из-за чего компания потеряла 13 млрд рублей. А еще строительство десяти логистических центров обошлось компании в 21,9 млрд рублей.

Также причиной финансовых потерь стали недополученный доход из-за ненадлежащей работы IT-системы, нерентабельные закупки, убыточные проекты (например, постаматы) и управление дорогостоящими штабквартирами.

Глава комитета по информтехнологиям Госдумы, член совета директоров «Почты России» Александр Хинштейн назвал такие расходы «хамством».

Возможный выход из сложного финансового положения «Почты России» видят в том, чтобы переложить обслуживание долгов госкомпании на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Суммарный объем долгосрочных обязательств «Почты России» по данным издания превышает 111 млрд рублей. В год на обслуживание этих долгов уходит 14-15 млрд рублей. При этом дефицит бюджета госкомпании составляет более 20 млрд рублей.

Ранее крупнейшие ретейлеры РФ выступили против инфраструктурного платежа в пользу «Почты России».