Россиянам рассказали, каким будет потолок курса доллара до апреля 2024 года

Курс доллара до апреля 2024 года не будет превышать отметку в 90 рублей. Об этом «Москве 24» рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, экономист Георгий Остапкович.

По его словам, курс иностранной валюты не будет существенно меняться до выборов президента России, которые пройдут в марте следующего года.

«Он составит порядка 86–88 рублей за доллар, максимум 90. Возможны даже моменты снижения до 82, может быть до 80 рублей за доллар. <...> Важный фактор, что до апреля 2024 года действует указ об обязательной продаже экспортной выручки, который влияет на курс. Это примерно один срок. Март — президентские выборы, апрель — окончание действия указа», — уточнил эксперт.

Однако после этого доллар может вырасти, предупредил Остапкович. При этом курс американской валюты, вероятно, не поднимется до 100 рублей, заключил экономист.

Накануне РИА Новости со ссылкой на данные торговых площадок писало, что снижение доллара к другим мировым валютам с начала месяца может оказаться рекордным за этот год — на 3% в ноябре.

Ранее инвестстратег спрогнозировал курс американской валюты на ближайшее время.