Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, каким будет потолок курса доллара до апреля 2024 года

Экономист Остапкович: курс доллара не превысит 90 рублей до апреля 2024 года

close
100%
Shutterstock

Курс доллара до апреля 2024 года не будет превышать отметку в 90 рублей. Об этом «Москве 24» рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, экономист Георгий Остапкович.

По его словам, курс иностранной валюты не будет существенно меняться до выборов президента России, которые пройдут в марте следующего года.

«Он составит порядка 86–88 рублей за доллар, максимум 90. Возможны даже моменты снижения до 82, может быть до 80 рублей за доллар. <...> Важный фактор, что до апреля 2024 года действует указ об обязательной продаже экспортной выручки, который влияет на курс. Это примерно один срок. Март — президентские выборы, апрель — окончание действия указа», — уточнил эксперт.

Однако после этого доллар может вырасти, предупредил Остапкович. При этом курс американской валюты, вероятно, не поднимется до 100 рублей, заключил экономист.

Накануне РИА Новости со ссылкой на данные торговых площадок писало, что снижение доллара к другим мировым валютам с начала месяца может оказаться рекордным за этот год — на 3% в ноябре.

Ранее инвестстратег спрогнозировал курс американской валюты на ближайшее время.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий