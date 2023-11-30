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Банк России рекомендовал повысить ставки по льготной ипотеке

Центробанк РФ призвал к повышению ставок льготной ипотеки до рыночного уровня

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Центральный банк РФ уверен в необходимости постепенно повышать процентные ставки по льготной ипотеке до рыночного уровня, чтобы снизить разницу цен на недвижимость на первичном и вторичном рынках жилья. Об этом свидетельствует подготовленный регулятором обзор финансовой стабильности за второй и третий кварталы 2023 года.

Как указано в отчете, разница цен на новое и старое жилье была вызвана отсутствием у строительных компаний возможности быстро нарастить предложение квартир и домов. В частности, речь идет о неготовности фирм вовремя ответить на запуск массовых ипотечных программ.

В результате, по данным ЦБ РФ, разрыв стоимости жилья начал отражать различие в ипотечных ставках на вторичную недвижимость и только строящиеся дома. Именно последние чаще всего попадают в программы кредитования на льготных условиях.

«Для снижения дифференциала цен <...> необходимо постепенно повышать ставки по льготным ипотечным программам до рыночного уровня и отказаться от их широкого формата действия в пользу адресного», — подчеркивается в документе.

В то же время регулятор уточнил, что льготные кредитные программы хорошо себя показали. По мнению авторов обзора, банки могут использовать соответствующие финансовые продукты для поддержания спроса на квартиры в краткосрочной перспективе на фоне кризиса.

Ранее американская газета Politico признала председателя ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину главным «разрушителем» 2023 года.

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