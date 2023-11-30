ЦБ объяснил увеличение долгового бремени граждан

С апреля по сентябрь задолженность физических лиц по кредитным картам увеличилась на 20%, что и привело к росту общего показателя долговой нагрузки населения на 0,3 процентного пункта — до 10,9% от располагаемых доходов граждан. Об этом сообщается в обзоре Банка России

При этом в других сегментах, таких как ипотека, долговая нагрузка либо незначительно изменилась, либо даже снизилась.

ЦБ объяснил активное кредитование по картам ростом доходов и зарплат населения в первом полугодии. Так, только за январь-сентябрь доходы выросли на 10,7%, а заработная плата — на 15,8%. Количество заявок на потребкредиты в третьем квартале выросло на 60% в годовом исчислении.

Однако уже с 1 сентября Банк России ужесточил макропруденциальные лимиты для необеспеченных займов, а в октябре банки столкнулись с охлаждением спроса. Так, средний размер кредитов сократился с 209 тыс. до 189 тыс. рублей. По данным ЦБ, портфель таких кредитов на 1 ноября достиг 13,7 трлн рублей.

До этого стало известно, что почти 20% заемщиков в России рискуют стать банкротами.

Ранее Россия нарастила госдолг для покрытия дефицита бюджета.