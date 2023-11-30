Спрос на ипотеку на вторичке начал восстанавливаться после шока

Спрос на ипотеку на вторичном рынке жилья начал восстанавливаться после поднятия ЦБ ставки до 15%. Об этом свидетельствует исследование SaaS-платформы TYMY, копия есть в распоряжении редакции «Газеты.Ru».

По данным исследования, сразу после поднятия ключевой ставки количество заявок на кредиты для приобретения вторичного жилья держались на прежнем уровне, но к середине ноября, спрос обвалился почти на 48%.

«После повышения ключевой ставки до 15% годовых рынок ипотеки пережил шок. Часть клиентов отложили покупку, часть спроса ушла в новостройки с льготными программами», — прокомментировал ситуацию глава TYMY Алексей Майстренко.

Однако начиная с 20 ноября аналитики платформы зафиксировали постепенное восстановление спроса на ипотеку на вторичном рынке. За неделю с 20 по 26 ноября было подано на 16% больше заявок, чем за предыдущие 7 дней.

«Люди отошли от шока, вспомнили про рефинансирование, и сейчас стараются успеть оформить ипотеку до очередного повышения ставок, которое ожидается в середине декабря», — отметил эксперт.

До этого стало известно, что выдача ипотечных кредитов в России в октябре упала на четверть.

Ранее был подсчитан рост средней цены однокомнатной квартиры в России.