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В ЕС согласовали пакет финансовой помощи для Украины на €50 млрд

Страны ЕС согласовали пакет финансовой помощи для Украины на €50 млрд на 4 года

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Thomas Peter/Reuters

Страны Европейского союза согласовали пакет финансовой помощи для Украины в размере €50 млрд в течение следующих 4 лет. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан обсудил эти планы на брифинге в четверг, 30 ноября.

До этого стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) 12 декабря представит план использования налога на прибыль с замороженных активов России для поддержки Украины. По данным агентства Bloomberg, план ЕК будет обсуждаться лидерами Евросоюза на саммите 14–15 декабря — пока единства между странами ЕС по этому предложению нет.

30 ноября глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заверила, что в 2024 году Евросоюз сможет произвести миллион артиллерийских снарядов, ранее обещанных Украине. До этого глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что европейские страны не смогут выполнить обещание поставить Украине 1 млн снарядов к марту 2024 года.

Ранее Зеленский попросил Сунака защитить небо Украины.

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