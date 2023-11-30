Россиянам рассказали, как правильно выбирать красную икру

Директор Департамента исследований Роскачества Лилия Котельникова рассказала, как правильно выбирать красную икру. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По словам Котельниковой, не стоит выбирать икру по низкой цене, так риск нарваться на подделку возрастает. Также стоит выбирать проверенных производителей, которые присутствуют на рынке много лет.

«Прежде чем покупать, обратите внимание на условия реализации икры — она должна хранится при более низкой температуре, чем температура бытового холодильника. Это препятствует размножению вредных организмов», — поделилась эксперт.

Она добавила, что при фабричной засолке красной икры прибегают к глубокой заморозке и используют правильно приготовленный раствор. Так риски приобрести опасный продукт сводятся к минимуму.

До этого РИА Новости со ссылкой на Росстат сообщало, что в октябре стоимость килограмма красной икры в России упала до минимума с декабря 2022 года — 6 060 рублей.

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