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Названы победители премии «Сделано в России – 2023»

В Москве состоялось награждение победителей конкурса «Сделано в России – 2023»

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Проект «Сноб» опубликовал список победителей 12-й ежегодной премии «Сделано в России». Лауреаты были объявлены в ходе церемонии награждения на Новой сцене Театра на Таганке.

«Снобу»— журналу, сайту, клубу — в этом году исполнилось 15 лет. 12 из них мы проводим премию «Сделано в России», отмечая соотечественников в разных креативных индустриях. С этими людьми и проектами нас объединяет страсть. Страсть мечтателей, страсть созидателей, страсть к жизни», — отметила издатель проекта «Сноб» Марина Геворкян.

Церемония награждения победителей прошла в формате спектакля. Режиссер-постановщик — Александр Шумилин, основатель независимого театрального коллектива из Перми «немхат».

В конце ноября Министерство социального развития Подмосковья организовало конкурс «Лучший по профессии» по трем номинациям, где определили лучших работников социальной сферы. Каждый участник представил свои успешные проекты, которые удалось внедрить в повседневную работу и получить положительный результат. По итогам состязания определены 9 победителей.

Ранее сообщалось, что российскому аналогу «Евровидения» еще не придумали название.

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