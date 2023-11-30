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Инвестор объяснил, почему «Дальневосточную ипотеку» распространили на арктические регионы

Инвестор Сидоров: ипотека под 2% улучшит ситуацию в арктических регионах

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Распространение программы «Дальневосточная ипотека» на арктические регионы России связано с тем, что там наблюдается самый высокий отток граждан по стране. Об этом в беседе с RT рассказал частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров.

«Именно для того, чтобы улучшить условия жизни людей на этих территориях, чтобы закрепить здесь рабочий потенциал, и предлагается распространить льготную ипотеку под 2%. При текущем уровне среднерыночных ставок (выше 14% в среднем по стране) и при льготных ставках по госпрограммам (6% и 8%) новые условия ипотеки будут для людей привлекательны», — сказал инвестор.

По его словам, данная мера поддержки поможет решить проблему с оттоком населения, а также позволит улучшить ситуаций с демографией и рабочими кадрами в этих регионах.

30 ноября правительство России распространило программу «Дальневосточная ипотека» на арктические регионы. Максимальная сумма займа по этой программе составляет 6 млн рублей. Льготный кредит по ставке 2% предоставляется на строительство или покупку жилья супружеским парам в возрасте не более 35 лет, проработавшим в соответствующих зонах не менее пяти лет учителям и медикам, одиноким родителям несовершеннолетних детей, получившим земельные участки по программе «гектар», и участникам региональных программ трудовой мобильности.

Ранее ЦБ оценил возможность снижения цен на жилье в России.

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