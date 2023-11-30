Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экономист спрогнозировал снижение цен на рыбу в России к Новому году

Экономист Холод предрек падение цен на рыбу в России к Новому году

close
100%
Freepik.com

Цены на горбушу в России могут немного снизиться к Новому году из-за большого прихода рыбы. Такой прогноз «Ленте.ру» дал экономист, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод.

«Икра подешевела, потому что ее много заготовили: был хороший приход рыбы. Может подешеветь и сама рыба, но это горбуша. Она редко идет на новогодний стол. Кроме того, сама по себе она недорогая, если подешевеет на 10%, это будет не очень заметно для покупателя», — прокомментировал экономист.

Он также предположил, что цены на овощи и фрукты могут стабилизироваться или незначительно уменьшиться при изменении логистики на более ближнюю. В то же время он посоветовал не ждать падения стоимости продуктов, на которые наблюдается большой новогодний спрос россиян, в том числе мясо, курицу, майонез, шампанское и конфеты.

В октябре стоимость килограмма красной икры в России упала до минимума с декабря прошлого года и составила 6 060 рублей. Темпы снижения цены деликатеса стали рекордными за 12 лет и достигли 2,6%. В то же время россиян предупредили, что цены на красную икру могут подняться к Новому году.

Ранее экономист заявил о риске подорожания в России гречки и масла.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий