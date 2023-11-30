Экономист спрогнозировал снижение цен на рыбу в России к Новому году

Цены на горбушу в России могут немного снизиться к Новому году из-за большого прихода рыбы. Такой прогноз «Ленте.ру» дал экономист, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод.

«Икра подешевела, потому что ее много заготовили: был хороший приход рыбы. Может подешеветь и сама рыба, но это горбуша. Она редко идет на новогодний стол. Кроме того, сама по себе она недорогая, если подешевеет на 10%, это будет не очень заметно для покупателя», — прокомментировал экономист.

Он также предположил, что цены на овощи и фрукты могут стабилизироваться или незначительно уменьшиться при изменении логистики на более ближнюю. В то же время он посоветовал не ждать падения стоимости продуктов, на которые наблюдается большой новогодний спрос россиян, в том числе мясо, курицу, майонез, шампанское и конфеты.

В октябре стоимость килограмма красной икры в России упала до минимума с декабря прошлого года и составила 6 060 рублей. Темпы снижения цены деликатеса стали рекордными за 12 лет и достигли 2,6%. В то же время россиян предупредили, что цены на красную икру могут подняться к Новому году.

Ранее экономист заявил о риске подорожания в России гречки и масла.