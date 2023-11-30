Украина внесла в список «спонсоров войны» бельгийскую компанию

Бельгийский оператор газовой системы Fluxys внесен Украиной в перечень «международных спонсоров войны» за продолжение работы с Россией. Об этом сообщается в Telegram-канале Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины.

В заявлении НАПК говорится, что Fluxys способствует экспорту российского сжиженного природного газа (СПГ), обеспечивающего финансирование российской армии.

Оператор, как отметили в НАПК, предоставляет свои мощности компании «Ямал СПГ», мажоритарная доля которой принадлежит российской газовой компании «Новатэк», поставляющей сжиженный природный газа на международные рынки.

По данным агентства, услуги Fluxys помогают России пополнить бюджет в 2023 году на €800 млн.

Хотя некоторые компании прекратили взаимодействие с Россией после 24 февраля 2022 года, Fluxys продолжала сотрудничество с «Ямал СПГ» и «Новатэк» в течение 2022 года и в 2023 года, добавили там.

23 ноября Украина внесла немецкую компанию Knauf в список «спонсоров войны».

Ранее на Украине признали «спонсором войны» компанию Bacardi.