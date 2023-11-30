МВФ оценил доходы России от введения налога на выбросы CO2

Потенциальные доходы бюджета РФ от введения платы за выбросы парниковых газов могут составить до 4,3-4,4% ВВП к 2030 году — это максимум среди всех стран. Об этом сообщается в прогнозе Международного валютного фонда (МФВ).

По оценкам аналитиков фонда, обычно чистые доходы государств от подобного углеродного регулирования находятся на уровне 0,5-2% ВВП. Самые крупные сборы после РФ могут получить Китай и Саудовская Аравия — до 3% ВВП, в США этот показатель оценивается в 1%, в странах ЕС — около нуля.

Основной вклад в потенциальные доходы России от углеродного налогообложения может внести промышленность, отмечает МВФ. Доходы также поступят от энергетики, транспорта и ЖКХ.

Эксперты фонда подчеркивают, что подобные экологические сборы необходимы для выполнения целей Парижского соглашения по климату. К 2030 году они могут более чем компенсировать снижение доходов бюджета из-за отказа от топливных налогов.

В России пока нет обязательной платы для бизнеса за выбросы CO2. Эксперимент по введению такого налога сейчас проводится в Сахалинской области с 35 предприятиями.

Ранее Путин утвердил климатическую доктрину России.