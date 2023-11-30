Сбер предложил всем желающим получить карту банка с персональной картинкой от ИИ

Посетители павильона Сбера на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ могут оформить банковскую карту с индивидуальным дизайном от нейросети Kandinsky, сообщили в пресс-службе финансовой организации. Отмечается, что искусственный интеллект впервые используется для генерации изображения на банковских картах Сбера.

Нейросеть Сбера создает по запросу клиента индивидуальный дизайн, который наносится на карту в единственном экземпляре. Сотрудник офиса поможет сформировать запрос для нейросети, задав различные параметры изображения и стили. Изображение на карту наносятся в присутствии клиента. Карту можно сразу забрать и начать ею пользоваться.

Создание дизайна карты с помощью Kandinsky доступно посетителям офиса на территории павильона Сбера на ВДНХ только во время работы выставки, уточнили в Сбере.

Разработка дизайна, нанесение изображения и выпуск карты — бесплатны, а стоимость обслуживания соответствует действующим тарифам банка. Оформить карту могут посетители от 14 лет.

Если гость уже является клиентом Сбера, то для оформления потребуется только телефон, новым клиентам понадобится документ, удостоверяющий личность.

Помимо карт с изображениями от Kandinsky в офисе Сбера на ВДНХ можно оформить карты, дизайн которых специально разработан к выставке: изображение павильона Сбера, дизайны от Русского географического общества, Третьяковской галереи и др.

В Сбере добавили, что со дня открытия павильона 4 ноября Сбер выпустил 3,6 тыс. таких карт.

Международная выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года, ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Свои экспозиции представили 89 российских регионов, 21 министерство, 19 компаний и корпораций, а также общественные организации.