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Стоимость нефти марки Brent выросла впервые за две недели

Brent преодолела отметку выше $83 впервые с 15 ноября

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РИА Новости

Стоимость североморской нефти марки Brent преодолела отметку в $83 за баррель в ходе торгов на лондонской бирже ICE 29 ноября. Об этом свидетельствую данные торгов на бирже ICE.

Как свидетельствуют биржевые данные, баррель Brent с поставкой в январе подорожал к 15:28 мск на 1,71% — до $83,06. К 17:36 мск цена барреля откатился к $82,38. В то же время стоимость американской WTI выросла до 77,54 доллара за баррель.

Рост цен на нефть был спровоцирован суровым штормом в Новороссийском порту, из-за чего отгрузка снизилась на 2 млн баррелей в сутки. К тому же, бэквордизация структуры нефтяных фьючерсов свидетельствует об ограниченном предложении на рынке, считает ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», Андрей Кочетков.

Еще одним фактором который может оказывать давление на котировки нефти — предстоящее заседание комитета ОПЕК+ ранее перенесенного из-за разногласий между участниками, пишет Reuters.

Ранее в Европе заявили, что ЕС достиг предела возможностей в введении санкций против России.

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