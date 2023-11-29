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Счетная палата выступила против освобождения вкладов от НДФЛ

Счетная палата не поддержала инициативу ЛДПР по налоговым льготам на вклады

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Depositphotos

Счетная палата РФ не поддержала инициативу депутатов ЛДПР о продлении льготы по налогообложению банковских депозитов граждан. Об этом cообщает газета «Известия» со ссылкой на официальное заключение палаты.

«В условиях снижения доходов бюджета необходимо воздерживаться от решений, увеличивающих его дефицит, так как это негативно скажется на возможности финансирования расходов государства», — цитирует документ издание.

После введения сбора в 2020 году в России действовал мораторий на взимание 13% НДФЛ с процентных доходов по вкладам выше определенного уровня. На сегодня он составляет 1,6 млн рублей (при условии если ЦБ не поднимет ставку вновь — прим. «Газеты.Ru»). В 2024 году гражданам придется заплатить этот налог за 2023 год в полном объеме.

По оценке Счетной палаты, в ближайшие 3 года власти планируют собрать с «налога на вклады» около 312 млрд рублей, что увеличит нагрузку на население.

До этого ФНС выставила счет Блиновской почти на полтора миллиарда рублей.

Ранее в ЕЦБ предупредили о рисках использования замороженных российских активов.

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