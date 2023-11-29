В Госдуме во втором чтении рассмотрят законопроект об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ

В Госдуме на следующей неделе во втором чтении могут рассмотреть законопроект, который предполагает отмену комиссий при оплате за жилищно-коммунальные услуги. Об этом «Парламентской газете» рассказала зампред председателя Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

По ее словам, точную дату рассмотрения документа еще не определили, потому что поправки в проект закона нужно будет согласовать в профильном комитете. Законопроект внесли в Госдуму в феврале 2020 года, в апреле того же года он прошел первое чтение.

«Законопроект важный, но лежал с прошлого созыва, потому что сопротивление банков было достаточно велико», — отметила Разворотнева.

Депутат также отметила, что в комитете планирует пресечь возможные попытки банков переложить комиссию на поставщиков услуг. По ее словам, будут разработаны поправки, которые установят прямой запрет на это.

«В тариф нельзя включать эти затраты, поэтому стоимость услуг для населения не увеличится. Если не запретить банкам перекладывать все эти выпадающие доходы на управляющие и ресурсоснабжающие организации, то их финансовое положение ухудшится. Многие из них и так находятся в предбанкротном состоянии, и это означает, что качество услуг для граждан будет еще больше падать», — заключила она.

26 ноября национальный совет по финансовому рынку (НСФР) выступил с критикой инициативы «Единой России» от отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ. В финорганизациях заявляют, что запрет на взимание комиссии при оплате счетов по ЖКХ «приведет к вынужденной оптимизации бизнес-процессов, из-за чего банки ухудшат условия обслуживания клиентов»

Ранее Центробанк поддержал исключение комиссии из платежей за услуги ЖКХ.