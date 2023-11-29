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Рост цен на бензин в России не превысит уровень инфляции

Минэнерго: рост цен на топливо до конца 2023 года не превысит инфляцию

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Минэнерго надеется удержать рост цен на топливо уровне инфляции до конца 2023. Об этом сообщил первый замминистра энергетики Павел Сорокин, ходе заседания комитета Госдумы по энергетик, передает «Прайм».

«Сейчас цены находятся на уровне, близком к инфляции. Рассчитываем, что до конца года в эти показатели уложимся», — сказал Сорокин.

Как уточнил Сорокин, благодаря мерам правительства оптовые цены на нефтепродукты снизились более чем на 20% с конца сентября, стабилизировав внутренний рынок. Ранее отмечался рост биржевых котировок на топливо в стране со весны, достигавших рекордных отметок несколько месяцев.

Правительство РФ с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизеля, а с 6 октября скорректирован демпфер и повышены требования к продаже нефтепродуктов на бирже. В итоге стоимость топлива обвалилась с рекордных значений почти на 30%.

Ранее цены на сжиженный газ в России взлетели до максимума за два года.

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