Стало известно, что будет с турпотоком россиян на Шри-Ланку

Российская туристическая отрасль пока затруднилась дать прогнозы по росту турпотока граждан РФ на Шри-Ланку после того, как им начали выдавать бесплатные визы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на участников рынка.

«Когда была только анонсирована отмена платы за визы на Шри-Ланку, продажи туров туда из России выросли на 10-15%. Однако сейчас прогнозировать насколько турпоток вырастет еще сложно, так как у направления появились конкуренты», — рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Он уточнил, что год назад было 34 страны с прямым перелетом из России, а сейчас таковых — 41 из 69 ранее открытых. В то же время, по словам Горина, в портфеле российских туроператоров Шри-Ланка входит в шестерку по популярности после Турции, Египта, Арабских Эмиратов, Таиланда. Это направление круглогодичное, туда также есть бюджетные стыковочные рейсы через страны Ближнего Востока, уточнил президент союза.

Представители туроператора Anex согласились с этой точкой зрения.

«Бесплатные визы безусловно положительно скажутся на спросе. Однако пока делать прогнозы рано. Стоимость визы — порядка $60 долларов, поэтому сильного уменьшения цен не будет», — уточнили в компании.

Во вторник власти Шри-Ланки сообщили о начале выдачи бесплатных виз для граждан Китая, Индии, Индонезии, России, Таиланда, Малайзии и Японии с немедленным до 31 марта 2024 года.

Ранее в АТОР сообщали, что на новогодние каникулы прогнозируется высокий спрос на Шри-Ланку.