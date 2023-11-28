Объем импорта из Китая в РФ вырос в полтора раза

Объем импорта из Китая в Россию вырос в 1,5 раза в январе-октябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $90,08 млрд. Об этом свидетельствуют данные таможни КНР, с которыми ознакомилась газета «Фонтанка».

Как отмечается, основной драйвер роста — поставки легковых автомобилей из Китая. Их импорт в денежном выражении подскочил в 9 раз до $9,38 млрд. Также в 1,5 раза вырос ввоз автозапчастей — до $1,66 млрд.

При этом поставки тракторов из Поднебесной за 10 месяцев текущего года увеличились более чем в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экспорт оборудования из КНР в Россию в этом году достиг почти $34 млрд, на 43% превысив значения 2022 года и в 1,5 раза — 2021 года. Пекин нарастил поставки в Москву промышленного и бытового оборудования, в том числе холодильников и посудомоечных машин.

До этого в России удивились идее правительства запретить вывоз зерна из страны.

Ранее РФ уменьшила морские поставки нефти до рекордно низкого уровня за три месяца.