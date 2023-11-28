«Газпром» заявил о недобросовестных действиях западных компаний на рынке газа

Недобросовестность американских и европейских компаний негативно влияет на надежность поставок газа на мировом рынке. Об этом говорится в сообщении «Газпрома».

В компании обратили внимание, что в отрасли фиксируются случаи неисполнения поставщиками сжиженного природного газа (СПГ) обязательств по долгосрочным контрактам.

«Недобросовестные действия отдельных компаний из Европы и США оказывают негативное влияние на надежность поставок <…>», — сказали в компании.

Правление по поручению совета директоров холдинга продолжит работу по оценке перспектив развития отрасли сланцевого газа и СПГ в разных странах.

Накануне стало известно, что «Газпром» поставил рекордный объем газа в Китай по «Силе Сибири». Поставки идут в рамках долгосрочного контракта между российской компанией и CNPC. До этого председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что в 2023 году объем доппоставок может составить 600 млн кубометров.

Ранее министр назвал условия падения цен на газ в Европе.