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В декабре Яндекс хочет привлечь более 30 000 водителей такси в Москве и Подмосковье

Яндекс будет решать проблему нехватки водителей такси

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В Москве в конце ноября цены на такси заметно выросли из-за снегопада. В пресс-службе Яндекса объяснили это падением скорости движения транспорта, из-за которой поездки стали дольше, колоссальным ростом спроса на такси и нехваткой водителей.

«Из-за снегопада в Москве передвигаться по улицам сложнее: скорость движения машин ниже обычного, значит поездка займет больше времени. При этом желающих поехать на такси в плохую погоду становится значительно больше. А водителей, наоборот, меньше: из-за сложной дорожной ситуации многие решают остаться дома,» – сообщила пресс-служба Яндекс Такси.

В компании также пояснили, что снегопад усугубляет и без того непростую ситуацию с дефицитом водителей в отрасли. Ранее компания заявляла, что дефицит обусловлен переходом водителей в другие сферы, снижением количества мигрантов в отрасли, повышением стоимости автомобилей и страховок.

Чтобы сократить нехватку таксистов, компания вместе с таксопарками хочет дополнительно привлечь в декабре более 30 000 водителей в Москве и области.

Для этого планируется, в частности, существенно увеличить субсидии, которые Яндекс Такси выплачивает водителям, например, за определенное количество выполненных заказов или в пиковые часы спроса. По данным компании, в течение 2023 года субсидии уже выросли более чем в 1,5 раза, и продолжают расти.

Кроме того, в декабре компания планирует дополнительные нововведения, которые должны существенно повысить интерес к профессии.

Отмечается, что повышать базовые тарифы для пассажиров такси в столице и Подмосковье до конца года не планируется.

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