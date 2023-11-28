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Тинькофф Банк запретил своим сотрудникам работать из-за рубежа, за исключением трех стран

В Тинькофф Банке запретили сотрудникам удаленно работать почти из всех стран

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Depositphotos

Тинькофф Банк запретил своим сотрудникам удаленную работу за пределами России, Белоруссии, Армении и Казахстана. Об этом представители банка сообщили агентству РБК.

Запрет на работу за рубежом наложен на страны, где отсутствуют центры разработки Тинькофф Банка. А такие центры за пределами России находятся только в трех государствах постсоветского пространства — Армении, Белоруссии и Казахстане.

В банке объяснили введенный запрет необходимостью соответствовать требованиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по ограничению доступа и обеспечивать безопасность данных.

Тинькофф Банк, сообщает агентство, придерживается мнения, что его сотрудник, выезжающий в страны, где нет центров разработки банка, должен быть лишен критичных доступов.

Ранее глава Тинькофф Банка Станислав Близнюк заявил, что IT-специалисты крайне быстро получают работу, так как на рынке наблюдается их серьезный дефицит.

До этого сообщалось, что в России приступили к сборке защищенных от слежки отечественных смартфонов.

Ранее сообщалось, что большую часть паролей россиян можно взломать всего за одну минуту.

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