Эксперт назвал срок возвращения инфляции к целевому уровню

Под влиянием действий ЦБ России инфляция к концу 2024 года вернётся ближе к целевому уровню в 4%. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал управляющий директор УК ПСБ Николай Рясков.

По его словам, на это будут работать меры регулятора по сдерживанию роста цен, в том числе повышение ключевой ставки и ужесточение требований к банкам. Однако на невыполнение прогноза может повлиять экономическая конъюнктура.

Для защиты своих накоплений от инфляции эксперт рекомендует россиянам обратить внимание на ОФЗ и золото. Также, по мнению аналитика перспективны акции российских компаний в секторах нефтегаза, металлургии, розничной торговли, финансов и ИТ.

До этого кандидат экономических наук Владимир Григорьев назвал наиболее перспективные варианты для сохранения сбережений в 2024 году. По мнению финансового эксперта, доллары, евро и золото станут самыми надежными активами в условиях нестабильности. Эксперт отметил, что курс доллара к декабрю-январю снизится, и это будет выгодный момент для покупки американской валюты.

Ранее Путин высказался о возможном смягчении монетарной политики Центробанка.