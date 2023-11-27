В России появится новый бренд товаров для мобильной электроники

«МегаФон» запустит продажу 12 категорий товаров для мобильной электроники под собственным брендом Stellarway, сообщает пресс-служба компании.

Под маркой Stellarway «МегаФон» будет выпускать более 100 товаров во всех популярных категориях: защитные стекла, аккумуляторы, проводные и беспроводные наушники, адаптеры, дата-кабели и т.д. Также будут представлены беспроводные зарядки для Apple Watch и чехлы MagSafe.

«МегаФон» рассчитывает, что до конца 2024 года товары Stellarway займут до 50% продаж всех аксессуаров в объединенной розничной сети. По мнению аналитиков компании, запуск собственной торговой марки позволит увеличить объем продаж аксессуаров примерно на 25% в течение следующего года.

«Активно развивающийся рынок товаров для мобильной электроники сейчас наводнен товарами категории No Name, и покупателю бывает сложно ориентироваться. Наличие собственной торговой марки Stellarway позволит нам контролировать производство и всю цепочку поставок. Это даст возможность гарантировать качество наших изделий», — отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Давид Борзилов.