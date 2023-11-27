Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Яндекс» зарегистрировал новое юрлицо «Сервисы размещения объявлений»

«Яндекс» зарегистрировал новое юрлицо, связанное с размещением объявлений

close
100%
Depositphotos

Компания «Яндекс» зарегистрировала компанию «Сервисы размещения объявлений», которая будет предназначена для услуг по размещению информации. Об этом сообщает ТАСС.

«Данные изменения носят технический характер и направлены на оптимизацию наших внутренних бизнес-процессов. Все сервисы продолжат работать, как и раньше — на них эти изменения не повлияют». — говорится в сообщении компании.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело в отношении ООО «Яндекс» за нарушение рекламного законодательства. По данным ФАС, в рекламе подписки «Яндекс.Плюс» компания заявляла значительно меньшую стоимость услуги со скидкой 44%, которая не соответствовала действительности.

Приобрести подписку по указанной цене не выходит. Таким образом, клиенты получали ложные сведения о стоимости услуги. В ФАС подчеркнули, что оценят рекламу «Яндекса» на предмет нарушения российского законодательства. В случае установления вины компании грозит ответственность в соответствии с «Законом о рекламе».

Ранее ФАС возбудила дела против независимых АЗС и нефтебаз из-за накруток цен на топливо.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий