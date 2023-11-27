«Яндекс» зарегистрировал новое юрлицо «Сервисы размещения объявлений»

Компания «Яндекс» зарегистрировала компанию «Сервисы размещения объявлений», которая будет предназначена для услуг по размещению информации. Об этом сообщает ТАСС.

«Данные изменения носят технический характер и направлены на оптимизацию наших внутренних бизнес-процессов. Все сервисы продолжат работать, как и раньше — на них эти изменения не повлияют». — говорится в сообщении компании.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело в отношении ООО «Яндекс» за нарушение рекламного законодательства. По данным ФАС, в рекламе подписки «Яндекс.Плюс» компания заявляла значительно меньшую стоимость услуги со скидкой 44%, которая не соответствовала действительности.

Приобрести подписку по указанной цене не выходит. Таким образом, клиенты получали ложные сведения о стоимости услуги. В ФАС подчеркнули, что оценят рекламу «Яндекса» на предмет нарушения российского законодательства. В случае установления вины компании грозит ответственность в соответствии с «Законом о рекламе».

Ранее ФАС возбудила дела против независимых АЗС и нефтебаз из-за накруток цен на топливо.