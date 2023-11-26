Половина компаний в России намерена повысить зарплаты сотрудникам

Половина российских компаний и фирм планирует повысить заработные платы своим сотрудникам. Об этом сообщило издание URA.RU со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками сервиса по поиску работы Superjob.

Как указано в материале, в ходе исследования представители 50% российских компаний заявили о намерении повысить заработные платы в ближайшее время. При этом 28% респондентов указали, что пока не готовы индексировать выплаты сотрудникам.

«Среди самих работников на повышение или индексацию в 2024 году рассчитывают 49%», — уточняется в публикации.

До этого стало известно, что высокий доход является ключевым фактором при выборе будущего места работы для 91,3% сегодняшних студентов российских вузов. Соответствующий опрос провели аналитики студенческого научного общества Российского государственного социального университета (РГСУ), его результаты есть в распоряжении «Газеты.Ru».

В исследовании приняли участие студенты РГСУ, а также ряда других вузов. В частности, заполнить анкеты согласились студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова.

Согласно результатам опроса, 52% будущих выпускников считают высокой заработную плату в размере от 70 тыс. рублей в месяц. Кроме того, треть респондентов заявили о готовности устроиться на работу при доходе от 50 тыс. рублей в месяц.

Ранее ученые выяснили, как внешность мужчин влияет на уровень их заработной платы.