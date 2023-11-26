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В Турции заявили об активном переходе на расчеты с РФ в лирах и рублях

Министр торговли Турции Болат: экспорт в РФ в лирах вырос почти на 400%

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Umit Bektas/Reuters

Экспорт между Турцией и Россией вырос почти на 400%, импорт из России в лирах — на 150%, а в рублях — на 260%. Об этом рассказал турецкий министр торговли, сопредседатель российско-турецкой межправкомиссии Омер Болат, передает ТАСС.

«В прошлом году товарооборот между странами достиг рекордных $68 млрд. В 2023 году он может снизиться до $56 млрд, в том числе $11 млрд экспорта Турции и $46 млрд импорта из РФ», — сказал Болат. При этом министр отметил, что падение вызвано снижением цен на энергоресурсы.

Импорт российских товаров в Турцию в июне 2023 года упал на 43% по сравнению с июнем 2022 года и на 36% по сравнению с маем — до минимального месячного уровня с конца 2021 года. Аналитики объясняли это резким снижением стоимости российских энергоносителей.

В конце сентября стало известно, что Турция заняла третье место среди стран импортеров продукции российских компаний в 2023 году. До этого Анкара занимала лишь седьмую строчку в рейтинге. По итогам девяти месяцев на первой строчке рейтинга оказался Китай, второе место — за Белоруссией, а замкнула тройку лидеров Турция.

Ранее Новак рассказал о планах по расширению торгово-экономических связей с Турцией.

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