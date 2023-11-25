Во Франции заявили, что промышленность страны 10 лет будет нуждаться в мигрантах

Французские промышленные компании в ближайшие 10 лет из-за нехватки местных кадров должны будут принимать на работу иностранцев с соответствующими навыками. Об этом заявил министр-делегат, отвечающий за промышленность Франции, Ролан Лескюр. Его слова приводит France Info.

«В ближайшие 10 лет в промышленности будет создано около 1,3 млн рабочих мест. Нам, несомненно, придется прибегнуть к иммигрантам», — заявил он.

Он отметил, что в стране будет ощущаться нехватка, в частности, сварщиков и специалистов по изготовлению металлических конструкций.

Как отметил Лескюр, специалистов придется искать как в Европе, так и за ее пределами.

До этого американский миллиардер Илон Маск заявил в социальной сети X, что Европа движется к гражданской войне с каждым годом, а возможно, даже с каждым месяцем. Таким образом он ответил на комментарий журналиста и политического обозревателя Яна Майлза Чеонга, который подтвердил слова Маска, отметив, что беспорядки в Дублине являются лишь одним примером этого внутреннего конфликта, развивающегося в Европе.

Ранее Макрон заявил, что позиции Польши и Венгрии по миграции не повлияют на решение ЕС.