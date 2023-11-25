Новак уверен в скором согласовании дорожной карты по газовому хабу в Турции

Москва и Анкара уже в ближайшее время могут достигнуть договоренностей по дорожной карте, касающейся создания газового хаба на турецкой территории. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил вице-премьер страны Александр Новак.

В субботу, 25 ноября, заместитель главы кабинета министров принял участие в заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству РФ и Турции. По итогам мероприятия он заявил, что в настоящее время стороны согласовывают дорожную карту по созданию газового хаба в республике.

«Турецкая делегация планирует прибыть в Санкт-Петербург для того, чтобы ознакомиться с наработками в этой области «Газпрома», и я уверен, что в ближайшее время уже будут достигнуты договоренности о практической реализации этого проекта», — добавил Новак.

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану создать на территории республики газовый хаб для поставок топлива в страны Европы. Глава государства подчеркнул, что данную площадку также можно будет использовать для определения цены на газ.

Позже официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что в стране имеется вся необходимая инфраструктура для создания международного газового хаба. В то же время он обратил внимание на важность данной инициативы для Анкары.

Ранее Путин раскрыл подробности проекта создания газового хаба на турецкой территории.