Глава Минтранса назвал объем субсидий за полеты по РФ в 2024 году

На субсидирование российских авиакомпаний за полеты по стране в 2024 году выделят 25 млрд рублей, заявил глава Минтранса Виталий Савельев. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра транспорта, отечественные авиакомпании чувствуют себя уверенно.

Журналисты напомнили, что в 2022 году авиакомпании РФ получили 100 млрд рублей субсидий для возмещения операционных расходов на полеты внутри РФ в условиях санкций. Савельев отметил, что в 2023 году показатель составил 60 млрд рублей.

В середине ноября замглавы Минтранса Игорь Чалик говорил, что ведомство, скорее всего, не будет продлевать субсидирование российских авиакомпаний за внутренние перелеты на следующий год. Однако он подчеркнул, что социально значимые программы субсидирования, включая региональные рейсы и полеты в Калининград и на Дальний Восток, будут продолжать действовать.

Кроме того, по словам Чалика, в 2024 году может быть продлено субсидирование аэропортов в центре и юге России в случае длительного их закрытия.

Ранее стало известно, сколько самолетов Россия потеряла из-за санкций.