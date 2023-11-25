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Стало известно, сколько самолетов РФ потеряла из-за санкций

Министр Савельев: РФ из-за санкций потеряла 76 пассажирских самолетов

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Россия потеряла 76 пассажирских самолетов из-за санкций в отношении авиаотрасли, заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нас неожиданно застали врасплох тогда решениями забрать самолеты», — добавил глава Минтранса.

В начале ноября вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что РФ стала рекордсменом по количеству введенных против нее рестрикций, поэтому 2023 год прошел для нее под знаком «санкций из ада». При этом в условиях постоянного давления извне российская экономика научилась жить и развиваться самостоятельно.

В частности, Оверчук привел в пример успехи в области авиастроения. Он указал, что в настоящее время в стране налажено импортозамещение двигателей для пассажирских самолетов МС-21.

14 марта 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у компаний РФ. Изменения в законе, согласно пояснительной записке, направлены на сохранение парка иностранных воздушных судов у российских компаний, а также для обеспечения бесперебойной работы гражданской авиации в условиях санкций.

Ранее в ОАК рассказали, когда планируется первый полет импортозамщенного самолета МС-21.

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