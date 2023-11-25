ЦБ попросили запретить продажу сложных финпродуктов людям без профобразования

Российским банкам нужно запретить продажу сложных финансовых продуктов клиентам без высшего экономического образования. С такой просьбой к главе Центробанка РФ обратился депутат Госдумы Евгений Марченко (вне фракции), пишет ТАСС со ссылкой на копию его письма.

Депутат отметил, что в банках часто предлагают россиянам без высшего экономического образования приобрести невыгодный страховой продукт с инвестиционной составляющей. При этом кредитные организации обещают клиентам высокий процент прибыли и возврат всей суммы вложений при досрочном расторжении договора.

«Вся эта порочная практика подрывает доверие к банковской системе РФ», — говорится в письме.

Также Марченко предложил обязать банки вести аудио- и видеозапись общения своих сотрудников с клиентами при продаже подобных страховых продуктов. По мнению депутата, это нужно, чтобы впоследствии обязать банки предоставлять такие записи в ЦБ или правоохранительные органы — по факту навязывания не того продукта, за которым обратился клиент, или по факту мошенничества соответственно.

ЦБ хочет ввести прямые ограничения на продажу неквалифицированным инвесторам сложных финансовых продуктов, заявила Набиуллина 8 декабря 2020 года в Совете Федерации.

Ранее в ЦБ рассказали, как заработать на кредитке.