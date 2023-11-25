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Карты UnionPay Газпромбанка без ограничений работают на Кипре

В Газпромбанке сообщили, что карты UnionPay работают на Кипре без ограничений

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Depositphotos

Карты UnionPay Газпромбанка на Кипре работают без ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

«Карты UnionPay Газпромбанка работают на Кипре без ограничений», — говорится в сообщении.

При этом сообщается, что клиентам кредитной организации доступны все финансовые операции по картам банка.

Ранее сообщалось, что правительство Кипра не давало финансовым институтам страны никаких указаний, касающихся блокировки кредитных и дебетовых карт Газпромбанка. Ограничения могли быть введены в рамках односторонних решений поставщиков платежных услуг. Отмечается, что 17 ноября на острове начали блокировать некоторые российские банковские карты. В первую очередь речь идет о картах, которые работают с китайской платежной системой UnionPay.

По данным агентства, к этой категории также относятся карты Газпромбанка. До недавнего времени владельцы таких платежных инструментов могли без препятствий оплачивать на территории Кипра любые товары и услуги, однако сейчас они лишены соответствующей возможности.

Ранее в Министерстве иностранных дел Венесуэлы сообщили о начале работы российской платежной системы «Мир» на всей территории страны.

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