Цена биткоина обновила семимесячный максимум

Стоимость биткоина поднялась до $38,220 тыс. впервые с мая текущего года. Об этом свидетельствуют данные специализирующейся на цифровых валютах онлайн-площадки CoinDesk.

Таким образом, криптовалюта обновила семимесячный максимум и продемонстрировала рост на 3,08% с 4 мая.

Как ранее отметил президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин, в ближайший год курс биткоина достигнет рекордных показателей, превысив максимальные результаты 2021 года. Это ожидаемый рост, связанный с приходом на рынок новых инвесторов, рассказал он.

В свою очередь, кандидат экономических наук Николай Кульбака заявил, что биткоин является спекулятивным инструментом для инвестирования, поскольку его курс невозможно ни спрогнозировать, ни предсказать. Эксперт связал рост стоимости биткоина со спекулятивным спросом.

Ранее бывший глава наркоотдела МВД Мордовии получил срок за взятку в биткоинах.