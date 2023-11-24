«Норникель» выходит из южноафриканского Nkomati

Российская компания «Норильский никель» передала свою долю в южноафриканской Nkomati своему партнеру — южноафриканской компании African Rainbow Minerals Limited (ARM). Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

«ARM возьмет на себя все обязательства Nkomati, включая экологические, в обмен на взнос NNAf, подлежащий уплате в пользу ARM», — говорится в сообщении.

Ожидается, что сделка будет закрыта в течение 2024 года после получения необходимых разрешений регуляторов ЮАР.

В компании уточнили, что таким образом «Норникель» подтверждает свою приверженность долгосрочной стратегии выхода из зарубежных активов, не соответствующих критериям первоклассности.

До этого Bloomberg писал, что некоторые западные банки и трейдеры, такие как Citigroup и Trafigura Group, в последнее время активно заключают сделки по покупке металла у российских компаний.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.