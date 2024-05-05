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Футболисты клуба Второй лиги питаются один раз в день

Тренер «Химика» Передня: питаемся раз в день на заводе за счет фаната-мецената

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fcska/Global Look Press

Главный тренер дзержинского «Химика» Сергей Передня рассказал, как устроен процесс питания в команде, которая выступает во Второй лиге. Его слова передает «Чемпионат».

«Питаемся раз в день за счет фаната-мецената, друга команды, который сильно помогает. Мы едим на заводе, а приезжим командам выделяем доппаек. Мы специально делаем тренировки утром, чтобы поработать и потом полноценно пообедать. Никаких дошираков и шаурмы. В меню обычно суп и второе блюдо», — сказал Передня.

«Химик» идет на втором месте в серебряной группе. Лидирует костромской «Спартак». Следующий матч дзержинская команда проведет против ивановского «Текстильщика».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда и клубы проводят только товарищеские игры.

Ранее игрок «Краснодара» оправдался перед фанатами за результаты в чемпионской гонке.

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