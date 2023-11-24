В октябре Украина нарастила вывоз зерна после трех месяцев снижения

В октябре Украина после трех месяцев снижения нарастила экспорт зерна сразу на треть — до 2,7 миллиона тонн, следует из расчетовРИА Новости, основанных на данных украинской таможни и Минсельхоза.

По данным агентства, после прекращения зерновой сделки в июле поставки кукурузы, пшеницы и ячменя из Украины обрушились сразу на 38% в сравнении с предыдущим месяцем, в августе они снизились еще на 2%, в сентябре - еще на 10% (до 2 миллионов тонн).

Ситуация изменилась в октябре, когда экспорт зерна вырос на треть по сравнению в предыдущим месяцем (до 2,7 миллиона тонн). Поставки кукурузы выросли вдвое (до 1,3 миллиона тонн), пшеницы на 5% (до 1,3 миллиона тонн). При этом поставки ячменя уменьшились в 2 раза (до 54,4 тысячи тонн). В денежном выражении рост составил 18%, до $396 миллионов.

Отмечается, что основным импортером украинского зерна в октябре стала Испания, которая увеличила поставки кукурузы в 14 раз (до $63,4 миллиона с $4,5 миллиона месяцем ранее), а пшеницы — в 1,8 раза (до $97,1 миллиона с $55,1 миллиона). Также импорт кукурузы до $15 миллионов с $824 тысяч нарастил Китай, Турция — пшеницы (до $10,3 миллиона с $8 миллионов).

До этого министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач заявил, что Братислава намерена продлить действующий до конца этого года запрет на ввоз в страну зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины.

Ранее эксперт рассказал, что может быть вместо прежней зерновой сделки.