Жители Москвы и Подмосковья получили рекордную сумму в рамках ипотеки

В сентябре этого года банки в Московском регионе выдали ипотечных кредитов на рекордные 180,4 млрд рублей, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу. Это исторический максимум.

По данным ЦБ, предыдущий пик был отмечен в августе – объем предоставленных в Московском регионе жилищных кредитов составил 166,1 млрд рублей, а до этого — в декабре докризисного 2021 года (154,1 млрд рублей).

«Выдача ипотеки в сентябре увеличилась до рекордных значений из-за ожиданий ужесточения условий льготных программ и стремления людей взять кредит по ранее одобренным ставкам до их повышения вслед за ключевой ставкой. Аналогичная ситуация наблюдалась в августе», — прокомментировала начальник экономического управления Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Елена Буздалина.

Она уточнила, что средневзвешенные процентные ставки по рублевой ипотеке в России с учетом льготных программ в сентябре даже упали на 0,5 процентных пункта по сравнению с июнем 2023 года и составили 7,9%.

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