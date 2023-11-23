Китай замедлил закупки нефти из Венесуэлы после снятия санкций

Снятие американских санкций с Венесуэлы привело к тому, что китайские компании, ранее покупавшие нефть у Каракаса с большими скидками, теперь увеличили время закупки из-за широкого разброса цен. Об этом сообщает Reuters.

Согласно данным агентства, скидки на венесуэльскую нефть на поставки в первом квартале 2024 года на сегодня варьируются от $9 до $19/барр. Когда в отношении Венесуэлы еще действовали санкции, местная нефть торговалась примерно на $20 за баррель ниже ICE Brent при поставке с корабля (DES) в Китае с поставкой в ​​октябре, добавили источники. Предложения от глобальных трейдеров и энергетических компаний, таких как Vitol, Gunvor и Trafigura, подталкивают корректировку позиций.

Китай закупал тяжелую венесуэльскую нефть для производства асфальта, но с учетом, что сезон дорожных работ завершается, это стало дополнительным стимулом к приостановке массовой закупки нефтепродуктов покупателями из КНР.

Тем временем импорт разбавленных нефтяных битумов в Китай в октябре снизился до минимума с мая. Запасы приближаются к пиковым 1,54 млн тонн. Рост спроса ожидается к марту, когда асфальтобетонные заводы вновь выйдут на работу, пишет издание.

До этого промышленный эксперт оценил попытки Запада усилить санкции против российской нефти.

Ранее издание Bloomberg отметило, что перенос встречи ОПЕК+ негативно скажется на стоимости нефти.