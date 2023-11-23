Дерипаска сравнил ситуацию с бюджетными доходами РФ с «ударом попы об лед»

Бизнесмен Олег Дерипаска предупредил, что Россия может попасть в «экономический капкан» в 2024 году, в результате чего доходы бюджета значительно упадут. Об этом предприниматель написал в своем Telegram-канале.

Дерипаска отметил, что в данный момент в мире снижаются цены на все биржевые товары, включая те, что экспортирует Россия, и это может отразиться на ее доходах.

»<...> У нас при рекордном сборе налогов в этом году в 46 трлн рублей уже в следующем ситуация с доходами будет выглядеть как удар попы об лед…» — пишет бизнесмен.

По его словам, бюджет может недосчитаться 10-12 трлн рублей. Выходом из сложившейся ситуации Дерипаска видит некие серьезные экономические изменения, но, по мнению бизнесмена, на них «нет пока воли».

17 ноября Госдума РФ приняла в третьем чтении федеральный бюджет на 2024-2026 годы. Согласно документу, доходы России в 2024-м должны составить 35 трлн рублей. Бюджет уже одобрил Совфед.

Ранее Дерипаска предрек угасание военного пыла США.