В Госдуме пояснили, зачем нужно избавляться от доллара в экономике

Используя в расчетах американский доллар, наша страна подвергается дополнительным рискам. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

«Дедолларизация необходима не только из соображений конкуренции с Америкой, но прежде всего исходя из соображений безопасности», — заявил он.

Депутат пояснил, что доллары, которые эмитированы под международные расчеты, идут в бюджет США, на них производится оружие, и «это оружие применяется против вас».

Кроме того, он напомнил о конфискации российских активов за рубежом, пояснив, что большая часть из них была размещена в долларах.

8 ноября стало известно, что страны G7 не будут разблокировать активы РФ без компенсаций для Украины.

В тот же день комитет конгресса США одобрил проект передачи замороженных активов РФ Украине.

Ранее депутат Делягин сравнил монетарную политику ЦБ и Минфина с западными санкциями.