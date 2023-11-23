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В Госдуме пояснили, зачем нужно избавляться от доллара в экономике

Депутат Делягин: дедолларизация необходима для безопасности страны

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Используя в расчетах американский доллар, наша страна подвергается дополнительным рискам. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

«Дедолларизация необходима не только из соображений конкуренции с Америкой, но прежде всего исходя из соображений безопасности», — заявил он.

Депутат пояснил, что доллары, которые эмитированы под международные расчеты, идут в бюджет США, на них производится оружие, и «это оружие применяется против вас».

Кроме того, он напомнил о конфискации российских активов за рубежом, пояснив, что большая часть из них была размещена в долларах.

8 ноября стало известно, что страны G7 не будут разблокировать активы РФ без компенсаций для Украины.

В тот же день комитет конгресса США одобрил проект передачи замороженных активов РФ Украине.

Ранее депутат Делягин сравнил монетарную политику ЦБ и Минфина с западными санкциями.

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